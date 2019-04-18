До поминальних днів приберуть 468 га територій столичних кладовищ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року на благоустрій, утримання та капітальний ремонт кладовищ у столичному бюджеті передбачено 99,005 млн гривень

На кладовищах Києва розпочалась підготовка до поминальних днів. Зокрема, заплановано прибрати 468,46 га територій і вивезти понад 3,3 тисячі куб. м сміття та будівельних відходів, які часто залишають відвідувачі або суб’єкти господарської діяльності, що встановлюють пам’ятники. Про це повідомив сьогодні на розширеному засіданні Колегії Київської міської держадміністрації директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

Він розповів, що на міських кладовищах під час підготовки до поминальних днів необхідно обробити аварійні дерева, кронувати їх та зняти омелу, благоустроїти 454 військових поховань, підготувати та здійснити запуск 70,3 км поливального водопроводу, відремонтувати та пофарбувати 17516 кв. м огорож, воріт, хвірток, бордюрів, громадських вбиралень та 654 контейнери для сміття.

Для оперативного та якісного виконання цих завдань, належного санітарного стану та благоустрою кладовищ, військових поховань і меморіалів рішенням Колегії доручено головам районних державних адміністрацій надати необхідну допомогу людськими та матеріальними ресурсами і технікою.

Загалом, як повідомив Науменко, цього року на благоустрій, утримання та капітальний ремонт кладовищ у столичному бюджеті передбачено 99,005 млн гривень.

Крім того, під час проведення поминальних днів на міських кладовищах буде організовано роботу додаткових маршрутів наземного пасажирського транспорту з метою забезпечення належного рівня перевезень пасажирів.

Нагадаємо, що розпорядженням КМДА затверджено графік проведення поминальних днів у 2019 році на кладовищах Києва.