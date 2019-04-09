Київ готується до поминальних днів: графік відвідування кладовищ



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Столична мерія доручила забезпечити належні умови для відвідування кладовищ

Київською міською держадміністрацією затверджено заходи з підготовки та забезпечення належних умов для відвідування міських кладовищ під час проведення поминальних днів із 5 до 9 травня.

Зокрема, заплановано очистити 468 га територій, вивезти 3362 куб. м сміття, зняти аварійні зелені насадження, кронувати та позбавити від омели 298 дерев, благоустроїти 454 військових поховань та меморіалів, підготувати та запустити понад 70 км поливальних водопроводів, відремонтувати та пофарбувати 654 контейнери для сміття, облаштувати огорожі, ворота, хвіртки, арки, фасади, бордюри, громадські вбиральні, контейнери для сміття тощо.

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури також доручено подбати про пожежну безпеку на міських кладовищах під час проведення поминальних днів, а Управлінню з питань цивільного захисту – запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Департамент охорони здоров’я має забезпечити у поминальні дні постійне чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на Південному, Північному, Лісовому, Байковому, Міському кладовищах та колумбарії ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій». Крім того, до Головного управління Національної поліції у Києві буде направлено прохання забезпечити громадський порядок поблизу міських кладовищ.

Згідно із розпорядженням, поминальні дні відбуватимуться на кладовищах за таким графіком:

5 травня – на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Соломʼянському, Совському, Шулявському, Старообрядному кладовищах, у Державному історико-меморіальному Лукʼянівському заповіднику;

– на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Соломʼянському, Совському, Шулявському, Старообрядному кладовищах, у Державному історико-меморіальному Лукʼянівському заповіднику; 6 травня – на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Біличанському, Жулянському кладовищах;

– на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Біличанському, Жулянському кладовищах; 7 травня – на Байковому, Биківнянському кладовищах, у РС СКП «Київський крематорій»;

– на Байковому, Биківнянському кладовищах, у РС СКП «Київський крематорій»; 8 травня – на Міському кладовищі;

– на Міському кладовищі; 9 травня – на Військовому кладовищі, а також на Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави.

Крім того, для повторних поховань згідно із розпорядженням КМДА № 616 буде відкрито ділянку 8-А Північного кладовища, що дасть змогу провести повторні поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні тощо.