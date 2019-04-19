До роковин Чорнобильської трагедії у місті Прип’ять запалять свічки



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Учасники акції запалять свічки пам'яті про тих, хто самовіддано боровся з ліквідацією аварії на ЧАЕС

У ніч з 25 на 26 квітня за ініціативи прип'ятчан та підтримки Державне агентство України з управління зоною відчуження у зоні ЧАЕС відбудеться акція «Chornobyl.33», у рамках якої у місті Прип'ять запалають 33 свічки в пам'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Про це повідомляється на сторінці Державне агентство України з управління зоною відчуження у Facebook.

В акції візьмуть участь колишні мешканці міста, ліквідатори аварії, співробітники зони відчуження, діячі культури, журналісти та представники громадськості.

Акція розпочнеться об 01:24 26 квітня.

Учасники акції запалять свічки пам'яті про тих, хто самовіддано боровся з ліквідацією аварії на ЧАЕС. Також заплановано інтернет-включення з різних куточків світу, під час якого до учасників акції звернуться зі словами підтримки діячі культури, журналісти.

Як повідомлялося, до 33-х роковин Чорнобильської трагедії у Києві відбудуться урочисті та пам’ятні заходи: покладання квітів, мітинги-реквієми, тематичні виставки. У Київській міській державній адміністрації затверджено план проведення заходів.