До уваги мешканців Оболоні! Вночі з кранів потече брудна вода



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Київводоканал проводитиме профілактичну промивку мереж

Сьогодні, 10 квітня, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі. Про це повідомляєпрес-служба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по:

вул. Зої Гайдай,

вул. Озерна,

вул. Північна,

вул. Прирічна,

вул. Богатирська,

вул. Героїв Дніпра,

вул. Тимошенка,

просп. Оболонський, 33-65,

просп. Героїв Сталінграда, 28-64.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 10 на 11 квітня, а саме з 23:00 до 06:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Оболонь-2».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили в компанії.

У «Київводоканалі» звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.