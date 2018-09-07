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    До уваги водіїв! Розпочинається ремонт мосту Метро

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    Міст Метро у Києві - До уваги водіїв! Розпочинається ремонт мосту Метро
    Фото: УНІАН
    Міст Метро у Києві

    Роботи почнуться з ремонту двух смуг руху в напрямку центру міста

    В ніч на суботу, 8 вересня, розпочинаються роботи з капітального ремонту мосту Метро через Русанівську протоку. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «З 00:00 год. 08 вересня розпочинаються роботи з капітального ремонту мосту Метро через Русанівську протоку. I етап робіт передбачає ремонт 2-х смуг руху в напрямку центру міста», - йдеться в повідомленні.

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    Автодорівці звертають увагу водіїв, що впродовж виконання ремонтних робіт рух транспорту буде здійснюватись по зустрічному напрямку в обидві сторони.

    В рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.

    Раніше повідомлялося, що у вересні поточного року буде розпочато капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.

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