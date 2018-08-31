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    У вересні розпочнеться капітальний ремонт мосту Метро

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    Міст Метро капітально відремонтують - У вересні розпочнеться капітальний ремонт мосту Метро
    Міст Метро капітально відремонтують

    Передбачається ремонт та підсилення прогонових будов мосту, ремонт опор, дорожнього покриття, тротуарів моста

    У вересні поточного року буде розпочато капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    З 7 до 14 вересня планується розпочати підготовчі роботи.

    Перший етап робіт передбачає ремонт двох смуг руху в напрямку центру міста.

    «Звертаємо увагу водіїв, що впродовж виконання ремонтних робіт рух транспорту буде здійснюватись по зустрічному напрямку в обидві сторони», - підкреслюють у «Київавтодорі».

    В рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.

    Нагадаємо, раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Метро Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

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