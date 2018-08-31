У вересні розпочнеться капітальний ремонт мосту Метро
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Передбачається ремонт та підсилення прогонових будов мосту, ремонт опор, дорожнього покриття, тротуарів моста
У вересні поточного року буде розпочато капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».
З 7 до 14 вересня планується розпочати підготовчі роботи.
Перший етап робіт передбачає ремонт двох смуг руху в напрямку центру міста.
«Звертаємо увагу водіїв, що впродовж виконання ремонтних робіт рух транспорту буде здійснюватись по зустрічному напрямку в обидві сторони», - підкреслюють у «Київавтодорі».
В рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.
Нагадаємо, раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Метро Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.