До уваги водіїв! У суботу в центрі Києва обмежать рух транспорту

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2 червня відбудеться Всеукраїнська хода на захист прав дітей і сімей.

У суботу, 2 червня, із 11:00 до 12:30 у центрі Києва можуть обмежити рух транспорту через проведення Всеукраїнської ходи на захист прав дітей і сімей. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Хода стартує об 11:00 за маршрутом: Софійська площа – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – алея Героїв Небесної Сотні – вул. Інститутська – вул. Шовковична – вул. Михайла Грушевського – площа Конституції. Біля Верховної Ради завершення події заплановане на 12:30- 13:00.

Монтаж і демонтаж конструкцій і обладнання, потрібного для проведення заходу, здійснюватиметься 2 червня: на Софійській площі – із 06:00 до 09:45 та із 11:00 до 15:00, на площі Конституції – із 08:00 до 12:00 та із 13:15 до 16:30.

Організатор має забезпечити розроблення, погодження з Управлінням патрульної поліції у Києві Департаменту патрульної поліції та подання на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схеми організації дорожнього руху на час проведення заходу.

У разі потреби буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів за вказаним маршрутом 2 червня із 11:00 до 12:30, про що буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, у зв'язку з проведенням фіналу Ліги чемпіонів УЄФА центрі Києва діяли обмеження руху із 20:00 25 травня і до 06:00 27 травня.

У День матчу, 26 травня, рекомендувалося не виїжджати до центру міста на автомобілі, а користуватися громадським транспортом.