Рух у центрі Києва на час фіналів Ліги чемпіонів буде обмежено з вечора 25 травня (схема)

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Рекомендується не виїжджати до центру міста на автомобілі, а користуватися громадським транспортом

У центрі Києва обмеження руху, пов’язані з проведенням фіналу Ліги чемпіонів УЄФА (чоловічий матч), почнуть діяти із 20:00 25 травня і продовжуватимуться до 06:00 27 травня.

У День матчу, 26 травня, рекомендується не виїжджати до центру міста на автомобілі, а користуватися громадським транспортом. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Стадіону можна буде дістатися тільки пішки.

Паркування навколо НСК «Олімпійський» передбачене лише для автобусів уболівальників.





Як повідомлялося, комунальним підприємствам «Київський метрополітен» і «Київпастранс» у дні проведення матчів доручено збільшити кількість рухомого складу пасажирського транспорту, звернувши особливу увагу на маршрути, шляхи слідування яких пролягають поруч із НСК «Олімпійський».

Окрім того, у ніч із 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту продовжать на 3 години, організувавши перевезення маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження його останніх потягів). Зі змінами у роботі громадського транспорту на час підготовки та проведення у Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА можна ознайомитися тут.

Перелік окремих ділянок вулиць, на яких забороняється та обмежується рух транспортних засобів під час підготовки та проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018 можна знайти тут.

Як відомо, до 31 травня у зв’язку із перекриття Хрещатику відкрито рух із вулиці Трьохсвятительської через Михайлівську площу до вулиці Великої Житомирської та Володимирського проїзду.

Також введено тимчасове обмеження паркування на вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Майдану Незалежності) та Володимирській (від Софійської площі до вул. Б. Хмельницького).

Автобуси маршрутів №№ 24, 114 курсують трасою руху вихідного дня.

Міська влада вживає усіх заходів, щоб під час проведення матчів Ліги чемпіонів УЄФА у Києві було максимально комфортно і киянам, і гостям столиці.