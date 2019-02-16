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    До уваги водіїв! Вночі 17 лютого в Києві перекриють рух мостом Патона

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    Вночі 17 лютого в Києві перекриють рух мостом Патона - До уваги водіїв! Вночі 17 лютого в Києві перекриють рух мостом Патона
    Вночі 17 лютого в Києві перекриють рух мостом Патона

    «Київавтодор» проводить ремонтні роботи

    У Києві вночі 17 лютого через ремонт на п’ять годин перекриють рух мостом Патона.

    Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київавтодор».

    «17 лютого з 00.00 год. до 05.00 год. у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках», — йдеться у повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

    «Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху», - зазначили у компанії.

    Раніше «Київавтодор» повідомляв, що у зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту на двох мостах і Харківському шляхопроводі.


    Київ ремонт Київавтодор транспорт
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