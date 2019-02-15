До уваги водіїв! Буде обмежено рух на трьох мостах у Києві



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Київавтодор проводить ремонтні роботи

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомляє, що у зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту на двох мостах і Харківському шляхопроводі. Про це інформує прес-служба корпорації.

Отже, рух буде обмежено:

з 20:00 до 23:00 15 лютого на Харківському шляхопроводі через залізничні колії;

на мосту ім. Є.О. Патона з 23:00 15 лютого до 01:00 16 лютого у напрямку бульв. Дружби Народів, а також з 01:00 до 02:00 16 лютого у напрямку просп. Соборності;

на Південному мостовому переході з 02:00 до 06:00 16 лютого у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.