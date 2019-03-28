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    Домашня молочка, свіже м'ясо: у семи районах Києва ярмарки (адреси)

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    Домашня молочка, свіже м'ясо: у семи районах Києва ярмарки (адреси)

    Киян запрошують на сільськогосподарські ярмарки

    У четвер, 28 березня, з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Отже, сьогодні ярмарки пройдуть:

    • у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • у Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1; просп. Перемоги, 50

    Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

    До слова, в Україні завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжують дешевшати фрукти. А через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.

    Також нагадаємо, що наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля.

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