В Україні знов дешевшає цибуля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На ринку стало більше цибулі, а попит на неї не підвищився

Аналітики говорять про декілька причин зниження цін

Українські виробники цибулі змушені знижувати ціну на продукцію. Як повідомляють експерти EastFruit, причиною такої цінової тенденції стало зниження торгової активності на ринку, яке було спровоковано збільшенням поставок імпортної цибулі з Казахстану і Узбекистану.

В результаті на сьогоднішній день імпортну цибулю в Україні пропонують від 10 грн / кг ($0,37 / кг). При цьому якість імпортної цибулі помітно погіршилася останнім часом.

На тлі ситуації, що склалася, українські виробники цибулі також змушені знижувати ціну. Зокрема, на сьогоднішній день відвантаження даної продукції здійснюються по 11-14 грн / кг ($0,41-0,52 / кг) в залежності від якості, тільки за поточний тиждень ціна на цибулю на українському ринку в середньому знизилася на 8%.

Зниження вартості цибулі пов'язано ще і з тим, що фермери в Україні почали розпродавати свої запаси зі сховищ перед стартом сезону польових робіт. Таким чином, пропозиція цибулі з українських господарств різко збільшилася, але попит на цю продукцію на ринку залишається невисоким.

Проте, варто зазначити, що ціна на цибулю з місцевих господарств в Україні як і раніше утримується на рекордно високому рівні. Для порівняння, в кінці лютого 2018 року цю продукцію українські фермери відвантажували в середньому в 3,5 рази дешевше, ніж зараз. При цьому аналітики ринку відзначають, що перспектив до покращення ситуації в даному сегменті поки не спостерігається.