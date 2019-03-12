В Україні дешевшають яйця та фрукти



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Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця

В Україні дешевшають фрукти та яйця. Про це повідомили у прес-службі Національного банку.

«Завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжували дешевшати фрукти. Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця», - повідомили у НБУ.

Також нагадаємо, що наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля.

Також слід відзначити, що на початку березня, на ринку овочів «борщового набору» склалась доволі неочікувана для більшості продавців ситуація. Як мінімум три з п’яти овочевих позицій українського «борщу», станом на 1 березня, пропонуються на ринку дешевше, ніж на початку весни 2018 року. Мова, перед усім, йде про картоплю, моркву та буряк.

Також в Україні вже продають першу молоду картоплю, яку імпортують з Єгипту.

Цього тижня, 12-17 березня, для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки.

До слова, Україна в лютому побила рекорд із експорту горіхів та яблук. Повідомляється, що експорт виріс на 10% у відношенні до січня 2019 року і на третину перевищив показники лютого 2018 року. За два місяці поточного року Україна вже заробила на експорті фруктів, ягід і горіхів 47,4 млн дол. — на 22% більше, ніж роком раніше.