Дорожники на три дні перекрили Харківське шосе
- 27 Квiтня, 10:43
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Розсилка
На Харківському шосе ведуться ремонтні роботи
У зв’язку з проведенням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Харківському шосе буде частково обмежено рух автотранспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Рух транспорту на Харківському шосе буде обмежено:
- 27 квітня із 10:00 до 17:00;
- 28 квітня із 09:00 год. до 17:00;
- 29 квітня із 09:00 до 21:00.
«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Нагадаємо, 27 квітня із 06:00 до 12:00 тимчасовою закрито рух усіх видів транспорту на Софійській площі та Володимирському проїзді.