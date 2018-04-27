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    Дорожники на три дні перекрили Харківське шосе

    На Харківському шосе ведуться ремонтні роботи
    У зв’язку з проведенням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Харківському шосе буде частково обмежено рух автотранспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор». Рух транспорту на Харківському шосе буде обмежено: 27 квітня із 10:00 до 17:00; 28 квітня із 09:00 год. до 17:00; 29
    • 27 Квiтня, 10:43
    • Розсилка

    На Харківському шосе ведуться ремонтні роботи

    У зв’язку з проведенням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Харківському шосе буде частково обмежено рух автотранспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Рух транспорту на Харківському шосе буде обмежено:

    • 27 квітня із 10:00 до 17:00;
    • 28 квітня із 09:00 год. до 17:00;
    • 29 квітня із 09:00 до 21:00.

    «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, 27 квітня із 06:00 до 12:00 тимчасовою закрито рух усіх видів транспорту на Софійській площі та Володимирському проїзді.

    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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