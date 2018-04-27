Дорожники на три дні перекрили Харківське шосе

На Харківському шосе ведуться ремонтні роботи

У зв’язку з проведенням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Харківському шосе буде частково обмежено рух автотранспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор». Рух транспорту на Харківському шосе буде обмежено: 27 квітня із 10:00 до 17:00; 28 квітня із 09:00 год. до 17:00; 29



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На Харківському шосе ведуться ремонтні роботи

У зв’язку з проведенням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Харківському шосе буде частково обмежено рух автотранспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Рух транспорту на Харківському шосе буде обмежено:

27 квітня із 10:00 до 17:00;

із 10:00 до 17:00; 28 квітня із 09:00 год. до 17:00;

із 09:00 год. до 17:00; 29 квітня із 09:00 до 21:00.

«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, 27 квітня із 06:00 до 12:00 тимчасовою закрито рух усіх видів транспорту на Софійській площі та Володимирському проїзді.