ДТП у Києві: рух у напрямку Троєщини перекрито через зіткнення трьох авто



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Одна з автівок з третьої смуги підрізала автомобіль «Лада»

Деснянському районі столиці сталася ДТП за участю трьох авто, внаслідок якого було заблоковано рух у напрямку Троєщини.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

У Деснянському районі зіткнулись три авто. Автомобілі зупинились на світлофорі на перехресті на вулиці Братиславській збирались повертати в бік Лісового проспекту. Як раптом одна з автівок з третьої смуги стала повертати праворуч підрізавши при цьому автомобіль «Лада».

Під час гальмування останнє авто занесло та зачепивши автомобіль Ford винесло на зустрічну, де його протаранив позашляховик Toyota. Учасники дорожньої пригоди від госпіталізації відмовились. На ділянці дороги зі сторони метро «Чернігівська» утворився величезний затор, рух в напрямку Троєщини перекритий, автівки змушені об’їжджати по зустрічній. Сам автомобіль-порушник з місця ДТП втік.

Нагадаємо, на Львівщині під час ремонту автомобіля загинув водій вантажівки.

Як повідомлялося, до суду передано обвинувальний акт щодо оперуповноваженого поліції, який підозрюється у вчиненні смертельної аварії, в котрій загинули троє людей, в тому числі 9-річна дитина.