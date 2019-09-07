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    Події в Україні

    Оперуповноважений поліції на Херсонщині влаштував смертельну ДТП

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    Оперуповноважений поліції на Херсонщині влаштував смертельну ДТП
    Фото ДБР

    Підозрюваним є оперуповноважений Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі

    До суду передано обвинувальний акт щодо оперуповноваженого поліції, який підозрюється у вчиненні смертельної аварії, в котрій загинули троє людей, в тому числі 9-річна дитина.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Аварія сталась 18 червня у Херсонській області. Підозрюваним є оперуповноважений Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі.

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    Поліцейський перебував за кермом BMW. На трасі Скадовськ-Каховка він з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099».

    «У результаті зіткнення пасажири автомобіля «ВАЗ» – чоловік та жінка – загинули на місці, 9-річна дівчинка отримала чисельні травми і згодом померла в лікарні», – уточнили в ДБР.

    Після затримання підозрюваного Мелітопольський міжрайонний суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у сумі 192 тисяч гривень. Підозрюваний вніс заставу та вийшов з-під варти. Це рішення було оскаржено в апеляційному суді, і наразі підозрюваний перебуває під вартою.

    Нагадаємо, на Львівщині сталася трагічна ДТП, в результаті якої двоє людей загинули і двоє травмовані.

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