Оперуповноважений поліції на Херсонщині влаштував смертельну ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ДБР

Підозрюваним є оперуповноважений Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі

До суду передано обвинувальний акт щодо оперуповноваженого поліції, який підозрюється у вчиненні смертельної аварії, в котрій загинули троє людей, в тому числі 9-річна дитина.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Аварія сталась 18 червня у Херсонській області. Підозрюваним є оперуповноважений Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі.

Поліцейський перебував за кермом BMW. На трасі Скадовськ-Каховка він з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099».

«У результаті зіткнення пасажири автомобіля «ВАЗ» – чоловік та жінка – загинули на місці, 9-річна дівчинка отримала чисельні травми і згодом померла в лікарні», – уточнили в ДБР.

Після затримання підозрюваного Мелітопольський міжрайонний суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у сумі 192 тисяч гривень. Підозрюваний вніс заставу та вийшов з-під варти. Це рішення було оскаржено в апеляційному суді, і наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Львівщині сталася трагічна ДТП, в результаті якої двоє людей загинули і двоє травмовані.