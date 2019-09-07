На Львівщині під час ремонту автомобіля загинув водій вантажівки



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Вантажівка покотилась та переїхала чоловіка, котрий від отриманих травм помер на місці події

На Львівщині водій вантажівки загинув під час ремонту автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 вересня в одному з сіл Пустомитівського району», – йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки ЗіЛ, 67-річний мешканець Городоцького району, ремонтував свій автомобіль. Несподівано вантажівка покотилась та переїхала чоловіка, котрий від отриманих травм помер на місці події.

Зазначається, що наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, до суду передано обвинувальний акт щодо оперуповноваженого поліції, який підозрюється у вчиненні смертельної аварії, в котрій загинули троє людей, в тому числі 9-річна дитина.

Як повідомлялося, водій позашляховика влаштував криваву ДТП, збивши пішоходів та велосипедиста.