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    Два десятки будинків у Києві лишилися без води через аварії (адреси)

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    Два десятки будинків у Києві лишилися без води через аварії (адреси)

    Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень на мережі

    У вівторок, 10 вересня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Велика Житомирська, 8А, 8Б, 8/14, 10, 12, 14, 16, 18А;
    • Харківське шосе, 164;
    • вул. Василя Жуковського, 23/16, 14, 10, 8/17, 25/17, 15, 13/16;
    • вул. Михайла Ломоносова, 18А;
    • вул. Газопровідна, 1/28, 3, 5.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Нагадаємо, 9 вересня через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на п'ятьох вулицях Києва.

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