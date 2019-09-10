Два десятки будинків у Києві лишилися без води через аварії (адреси)
Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень на мережі
У вівторок, 10 вересня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Велика Житомирська, 8А, 8Б, 8/14, 10, 12, 14, 16, 18А;
- Харківське шосе, 164;
- вул. Василя Жуковського, 23/16, 14, 10, 8/17, 25/17, 15, 13/16;
- вул. Михайла Ломоносова, 18А;
- вул. Газопровідна, 1/28, 3, 5.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.
Нагадаємо, 9 вересня через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на п'ятьох вулицях Києва.