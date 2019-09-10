Два десятки будинків у Києві лишилися без води через аварії (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень на мережі

У вівторок, 10 вересня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Велика Житомирська, 8А, 8Б, 8/14, 10, 12, 14, 16, 18А;

Харківське шосе, 164;

вул. Василя Жуковського, 23/16, 14, 10, 8/17, 25/17, 15, 13/16;

вул. Михайла Ломоносова, 18А;

вул. Газопровідна, 1/28, 3, 5.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Нагадаємо, 9 вересня через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на п'ятьох вулицях Києва.