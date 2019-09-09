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    Тиждень розпочався з аварій: без води будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)

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    Тиждень розпочався з аварій: без води будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють на місцях пошкодження мережі

    У понеділок, 9 вересня, сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Васильківська, 53, корп 2, 3, 4;
    • пр-т. Голосіївський, 120 корп 1, 2, 3; 122 корп 1, 2, 3; 120В, 124, 124А, 126, 126 копр 2, 3, 4; 128;
    • вул. Парково-Сирецька, 4;
    • вул. Тулузи, 3;
    • бул. Чоколівський, 16А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 6 вересня через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на п'ятьох вулицях Києва.

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