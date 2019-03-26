Двоє чоловіків отримали строк за побиття поліцейського-курсанта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисники через зауваження побили курсанта Національної академії внутрішніх справ

У Києві засуджено двох зловмисників, які через зауваження побили поліцейського-курсанта Національної академії внутрішніх справ. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Так, наприкінці серпня 2018 року курсант, будучи рядовим поліції при виконанні службових обов’язків, проходячи повз зупинку біля станції метро «Лісова» побачив, як двоє зловмисників, притиснувши чоловіка до паркану, наносили йому удари. Курсант підійшов до чоловіків та, представившись працівником поліції, попросив припинити протиправні дії. Нападники у свою чергу почали нецензурно висловлюватися та наносити правоохоронцю удари по голові», - розповіли у прокуратурі.

Вироком Деснянського райсуду столиці одного із зловмисників визнано винним за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України та засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення волі. Іншого визнано винним за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу) та засуджено до 3 місяців арешту.

До слова, нещодавно на вулиці Польовій у Солом’янському районі Києва чоловік побив журналістку. Чоловік йшов жінці назустріч, виник конфлікт, і він ударив її по обличчю. Жінка впала, розбила телефон, після цього він вдарив її ще раз.