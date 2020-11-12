Двоє молодиків викрали киянина та утримували в заручниках (фото)

Зловмисники утримували потерпілого в гаражі і, отримавши 40 тисяч гривень, заручника відпустили

Столичні оперативники затримали двох чоловіків, які викрали жителя Троєщини, скоїли відносно нього розбій та вимагали гроші за звільнення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Подія сталася на вулиці Вікентія Беретті у Деснянському районі столиці. До поліції зателефонувала киянка та повідомила, що невідомі чоловіки посадили її сина в автомобіль та відвезли в гараж, де били та вимагали гроші. Зі слів заявниці, за його визволення вона передала зловмисникам 40 тис. гривень

Після отримання коштів злодії втекли на автомобілі іноземної реєстрації. На розшук та затримання правопорушників орієнтували всі наряди правоохоронців, а для з’ясування усіх обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як повідомив начальник кримінальної поліції Деснянського УП ГУНП у Києві Андрій Табала, у результаті проведеного комплексу розшукових заходів оперативники затримали організатора цього кримінального правопорушення та його посібника. Ними виявилися 24-річний уродженець міста Херсон та раніше судимий за вимагання 31-річний уродженець Дніпропетровської області.

«Ми встановили, що зловмисники з 29-річним потерпілим домовилися про зустріч біля під’їзду його будинку. Там чоловіки насильно посадили потерпілого в автомобіль та повезли у напрямку Оболонського району. Киянина утримували в одному з гаражів, де погрожували йому ножем, били, відібрали телефон та зняли з банківської картки 1500 гривень. За звільнення заручника зловмисники вимагали у його родичів 40 тисяч гривень. Отримавши гроші, чоловіка відпустили», - розповів правоохоронець.

Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі провели обшук в квартирі одного з правопорушників та вилучили звідти викрадений телефон та ніж. У дворі будинку правоохоронці виявили автівку, на якій пересувалися зловмисники. На час досудового розслідування транспортний засіб вилучений та в суді вирішується питання про накладення на нього арешту.

«Слідчі розпочали об’єднане кримінальне провадження за частиною другою статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною другою статті 187 (Розбій) та за частиною третьою статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Правопорушникам уже повідомлено про підозру за вчинення розбою та вимагання. Суд обрав їм запобіжні заходи: організатору – тримання під вартою, а його спільнику – цілодобовий домашній арешт. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії, за результатами яких будуть встановлені обставини, мотиви та можливі інші співучасники злочину», - розповів Табала.