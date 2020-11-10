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    У Києві молодик викрав автівку, скориставшись послугами буксирування (фото)

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    Викрадений автомобіль знайшли на території Київщини - У Києві молодик викрав автівку, скориставшись послугами буксирування (фото)
    Викрадений автомобіль знайшли на території Київщини

    Столичні оперативники розшукали автоугонщика завдяки камерам відеоспостереження

    На вулиці Сім’ї Сосніних у Святошниському районі Києва у місцевого мешканця викрали автомобіль. Про це він повідомив до поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група району, яка належним чином задокументувала злочин.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поспілкувавшись з потерпілим, правоохоронці з’ясували, що автомобіль «Шкода Октавія» перебуває на іноземній реєстрації і вже тривалий час знаходиться у несправному стані.

    Провівши першочергові оперативно-розшукові заходи та переглянувши відео з камер спостереження, поліцейські відстежили напрямок руху викраденої автівки та встановили її місцезнаходження, а згодом затримали й підозрюваного у незаконному заволодінні автотранспортом.

    Як з’ясувалося, раніше не судимий 33-річний місцевий мешканець, відслідкувавши, що автомобіль тривалий час стоїть на одному місці, викликав таксі та, ввівши водія в оману, скористався послугами буксирування і відігнав автомобіль до Київської області.

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    У Києві молодик викрав автівку, скориставшись послугами буксирування (фото)
    У Києві молодик викрав автівку, скориставшись послугами буксирування (фото)
    У Києві молодик викрав автівку, скориставшись послугами буксирування (фото)

    Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

    Наразі проводиться перевірка на причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території району.

    Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Антоновича в Києві викрали автомобіль Lexus за допомогою евакуатора.

    Національна поліція України Київ кримінал Київщина викрадення автомобіль
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