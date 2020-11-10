Невдалий жарт: на Київщині п’яний чоловік заявив про викрадення дитини

За неправдиве повідомлення про викрадення дитини патрульні винесли постанову на чоловіка

Сьогодні опівдні білоцерківським патрульним надійшов виклик про викрадення дитини. Зі слів заявника, на вулиці Раскової невідомі чоловіки вийшли з авто Volkswagen білого кольору, вихопили дитину та посадили в авто.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Патрульні швидко обстежили прилеглу територію, та схожої за описом автівки не виявили. Потім поїхали на місце виклику та зателефонували заявнику. За адресою, яка була вказана у виклику, знаходився чоловік із ознаками алкогольного сп'яніння і саме він відповів на дзвінок поліцейським.

Чоловік підтвердив, що повідомляв про викрадення дитини. А потім додав, що ця подія трапилась у фільмі, який він дивився напередодні.

Невдалий жарт вартував громадянину постанови згідно зі ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, а патрульним — дорогоцінного часу, за який вони б могли допомогти тим, кому дійсно потрібна була допомога.

Нагадаємо, що на Київщині поліції вдалося попередити викрадення доньки блогерки Альони Лоран.

Поліцейські дізналися, що група зловмисників планує викрасти дитину відомої блогерки, а потім вимагати в неї 200 тисяч доларів викупу. Вони також орендували будинок, де планували утримувати викрадену дитину.

Суд взяв під варту осіб, які спланували викрадення доньки блогерки.