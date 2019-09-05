Екснардепу від партії Ляшка оголошено підозру у побитті сільського голови



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Колишній нардеп Сергій Скуратовський підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень сільському голові Плахтянки

Колишнього нардепа оголошено в розшук

Прокуратурою Київщини повідомлено про підозру колишньому народному депутату від Радикальної партії Олега Ляшка Сергію Скуратовському.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за заявою сільського голови села Плахтянка про спричинення йому тілесних ушкоджень одним із колишніх народних депутатів України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний екс-депутат, знаходячись на дорозі між селами Плахтянка та Андріївка Макарівського району Київської області, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з мотивів надуманої образи завдав сільському голові удар, від якого потерпілий не втримався на ногах та впав на землю. У результаті нанесеного удару потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження», - розповіли в прокуратурі.

Окрім цього, під час вказаного конфлікту колишній народний обранець погрожував сільському голові вбивством з мисливської рушниці.

На даний час у кримінальному провадженні Києво-Святошинською місцевою прокуратурою колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 129 КК України.

Наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Як повідомлялося, що у жовтні 2018 року у селі Плахтянка Макарівського району нардеп від Радикильної партії Ляшка Сергій Скуратовський влаштував п’яне дербі.

Раніше Генеральна прокуратура повернула до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Сергія Скуратовського.

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