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    Ernest Airlines запустить з України нові рейси до Італії та Албанії

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    Нові рейси з аеропорту &laquo;Київ&raquo; виконуватимуться до Тирани, Рима і Генуї - Ernest Airlines запустить з України нові рейси до Італії та Албанії
    Нові рейси з аеропорту «Київ» виконуватимуться до Тирани, Рима і Генуї

    Італійська лоукост-компанія планує поповнити свій флот п'ятьма новими A320

    Італійська авіакомпанія Ernest Airlines цьогоріч планує відкрити нові напрямки з Києва до Тирани, Рима і Генуї.

    Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту «Київ».

    «Мережа Ernest стрімко розвивається за напрямками між Італією, Албанією і Україною. Нові напрямки з аеропорту «Київ» (Жуляни) виконуватимуться до Тирани, Рима і Генуї», - йдеться у повідомленні.

    Ernest Airlines розповідає, що отримала свій перший літак A320СЕО економ-класу на 180 місць від Airbus за договором лізингу. Це третій Airbus із 20 літаків A320, що поповнять флот Ernest Airlines до 2025 року.

    «У наступному році італійська лоукост-компанія планує поповнити свій флот п'ятьма новими A320, і ще чотири мають надійти у 2020 році. І це ще не все, Ernest Airlines буде першою італійською авіакомпанією, яка отримає A320NEO. Він буде частиною флоту в лютому 2020 року», - наголошується в повідомленні аеропорту.

    Ernest Airlines почала літати до Львова з 20 жовтня 2017 року, запустивши рейс зі Львова до Мілана (Бергамо). В грудні 2017 року авіакомпанія розпочала польоти до Венеції та Неаполя, а з 22 червня 2018 року розширила географію польотів до Мілана (Мальпенса) і Рима (Ф’юмічіно). З 21 січня компанія скасувала рейси зі Львова до Венеції та Мілана (Мальпенса).

     

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