Фестиваль змінить рух транспорту у центрі Києва (схеми)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хрещатик перекриють Із 20:00 9 серпня до 06:00 11 серпня

У суботу на Хрещатику буде перекрито транспортний рух

Із 20:00 9 серпня до 06:00 11 серпня частина вулиці Хрещатик (від перетину з вулицею Прорізною до перетину з вулицею Богдана Хмельницького) буде закрита для всіх видів транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Це пов’язано з проведенням фестивалю «Сильні України» 10 серпня на Хрещатику.

Як повідомила пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», рух автобусів маршрутів №№ 24, 114 буде організовано по трасі руху вихідного дня.

Нагадаємо, у рамках фестивалю відбудеться турнір «Найсильніша родина України», шоу «Богатирі проти вантажівок», демонстрація фільму «Іван Сила», показові виступи стронгменів, а також стенди, присвячені легендарним «Сильним України». Змагання входитимуть до рейтингу вищої та першої ліг.

Відповідальність за підготовку та проведення заходу несе ініціатор його проведення – громадська організація «Федерація стронгмену України».