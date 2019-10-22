Фонд держмайна оскаржить продаж приміщень київського «Більшовика»



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Приміщення заводу було продано на аукціоні за 23,5 млн грн

Фонд державного майна України має намір оскаржити продаж приміщення Першого київського машинобудівного заводу (заводу «Більшовик» або до 2018 року) площею майже 6,4 тис. кв. м, оскільки їх пустили з молотка всупереч забороні на продаж на організованих ДП «Сетам» торгах.

На все майно підприємства було накладено податковий арешт, а одна з районних виконавчих служб Черкаської області продала його частину.

У Фонді переконані, що такі торги є спробою захоплення, і впевнені, що продане приміщення ідеально підходить під черговий ТРЦ, повідомляє Ubr.

У Фонді держмайна з підозрою зазначають, що керівник підприємства оформив правовстановлюючі документи на «потрібну частину». При цьому на решту ці документи відсутні досі. Також чиновники звертають увагу, що під час електронного аукціону керівник був на лікарняному.

За інформацією «Сетам», на аукціон, який проходив 7 жовтня, були виставлені нежитлові приміщення заводу загальною площею 6,4 тис. «квадратів», в тому числі два цехи (№14 і №10) площею 2,35 тис. кв. м і 2,15 тис. кв. м, західна прохідна (1 тис. кв. м), склад двигунів (474,8 кв. м) і киснева газова станція (392,5 кв. м), що знаходяться за адресою проспект Перемоги 49/2. Лот проданий на аукціоні за 23,544 млн грн.