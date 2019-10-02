Нардепи скасували перелік заборонених до приватизації об'єктів



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Законопроект підтримали 250 депутатів

Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів, що не підлягають приватизації.

За відповідний законопроєкт №1054-1 «Про визнання таким, що втратив чинність, закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», проголосували у другому читанні та в цілому 250 народних депутатів.

Документ передбачає скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів. Втім, у законі «Про приватизацію державного і комунального майна» містяться критерії, які визначають, що не підлягають приватизації: дороги, газотранспортна система, метрополітен та багато іншого. Це означає, що об'єкти стратегічної інфраструктури не будуть приватизовані.

Крім того, згідно з документом, вносяться зміни до закону «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо визначення критеріїв об’єктів, які не підлягають приватизації. Зокрема, встановлюється, що об’єкти права державної власності, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.