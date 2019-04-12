«Французька весна в Україні»: у Національній опері відбудеться гала-концерт



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Артисти балету Паризької опери спільно з українськими танцівниками підготували фантастичну програму для київського глядача

У неділю, 14 квітня, о 19:00 у рамках щорічного фестивалю «Французька весна в Україні» відбудеться гала-концерт «Вечір франко-українського балету» в Національній опері.

Артисти балету Паризької опери вперше спільно з українськими танцівниками підготували фантастичну програму для київського глядача. На сцені виконають фрагменти з балетів «Лебедине озеро», «Жизель», «Сильфіда», а також сучасні хореографічні постановки. Соліст Паризької опери Франсуа Алю разом з артисткою балету Катериною Ханюковою виконають сцени з «Дон Кіхота» і «Корсара».

Українська трупа представить па-де-де з третього акту «Сплячої красуні», па-де-де «Діана і Актеон» з балету «Есмеральда», а також велику сцену з балету «Цезар», включену до програми за проханням французької сторони.

За словами художнього керівника Національної опери Аніко Рехвіашвілі, сценічний діалог двох балетних шкіл є важливим досвідом і в майбутньому має великі перспективи співпраці України та Франції.

Місце проведення: Національна опера України (вул. Володимирська, 50).

Нагадаємо, 30 березня о 20:30 повітряно-цирковим вуличним дійством «Садівниця Мю і кінематика флюїдів» від французького колективу Transe Express на Софійській площі відкрився фестиваль «Французька весна в Україні».

Організатором заходу виступили Посольство Французької Республіки в Україні та Французький інститут в Україні.