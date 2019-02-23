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    Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: з’явилося відео з камер спостереження

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    На своєму шляху вантажівка знесла дорожній знак - Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: з’явилося відео з камер спостереження
    На своєму шляху вантажівка знесла дорожній знак

    Зупинити неконтрольовану машину змогли лише сходинки на Хрещатику

    В Києві за адресою вулиця Хрещатик, 21 фура Renault Magnum скотилася по східцях і перекинулася. Пізніше в мережі з'явилося відео, як вантажівка громить все на своєму шляху.

    Аварія трапилася 22 лютого о 07:15.

    Попередньо, в момент початку руху обидва водії спали. Зупинити неконтрольовану машину змогли лише сходинки на Хрещатику. На своєму шляху вантажівка знесла дорожній знак, розтрощив легковик і сітілайт.

    Просто дивом ніхто не постраждав. При цьому пішохідна зона була всіяна цеглою. Обидва водії самостійно вибралися з кабіни, їх оглянули медики. Травми обох чоловіків незначні. Госпіталізація не знадобилася.

    Рятувальники ДСНС вже повністю ліквідували наслідки аварії. Всі цеглини і кузов вантажівки з центральної вулиці Києва вже зникли.

    Джерело: Інформатор

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