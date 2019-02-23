Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: з’явилося відео з камер спостереження



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На своєму шляху вантажівка знесла дорожній знак

Зупинити неконтрольовану машину змогли лише сходинки на Хрещатику

В Києві за адресою вулиця Хрещатик, 21 фура Renault Magnum скотилася по східцях і перекинулася. Пізніше в мережі з'явилося відео, як вантажівка громить все на своєму шляху.

Аварія трапилася 22 лютого о 07:15.

Попередньо, в момент початку руху обидва водії спали. Зупинити неконтрольовану машину змогли лише сходинки на Хрещатику. На своєму шляху вантажівка знесла дорожній знак, розтрощив легковик і сітілайт.

Просто дивом ніхто не постраждав. При цьому пішохідна зона була всіяна цеглою. Обидва водії самостійно вибралися з кабіни, їх оглянули медики. Травми обох чоловіків незначні. Госпіталізація не знадобилася.

Рятувальники ДСНС вже повністю ліквідували наслідки аварії. Всі цеглини і кузов вантажівки з центральної вулиці Києва вже зникли.

Джерело: Інформатор