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    Глава Представництва ЄС взяв участь у київському марафоні

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    Глава Представництва ЄС взяв участь у київському марафоні

    У марафоні беруть понад 17 тисяч осіб

    Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маазікас взяв участь у 10-му Wizz Air Kyiv City Marathon.

    Про це він написав у Twitter.

    «Дуже добре організований Kyiv City Marathon, дивовижна атмосфера на вулицях із прибічниками, рок-гуртами і всім іншим. Цього разу подолав напівмарафон, і навіть це було непросто. До наступного року потренуюсь краще, чи принаймні так сподіваюся», – написав дипломат.

    Дані у системі марафону свідчать, що Маазікас подолав напівмарафон (21 км) з результатом 2 год. 15 хв. і 9 секунд. Він став 2525-м у загальному заліку.

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    Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, у Києві другий день Міжнародного марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

    ЄС напівмарафон Wizz Air Twitter
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