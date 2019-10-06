Глава Представництва ЄС взяв участь у київському марафоні



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У марафоні беруть понад 17 тисяч осіб

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маазікас взяв участь у 10-му Wizz Air Kyiv City Marathon.

Про це він написав у Twitter.

«Дуже добре організований Kyiv City Marathon, дивовижна атмосфера на вулицях із прибічниками, рок-гуртами і всім іншим. Цього разу подолав напівмарафон, і навіть це було непросто. До наступного року потренуюсь краще, чи принаймні так сподіваюся», – написав дипломат.

A very well organised Kyiv City Marathon, amazing atmosphere on the streets with supporters, rock bands and everything. Did half marathon this time around, and even that wasn't easy. Next year better trained, or at least so I hope. pic.twitter.com/5jhaE6vFG6 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 6, 2019

Дані у системі марафону свідчать, що Маазікас подолав напівмарафон (21 км) з результатом 2 год. 15 хв. і 9 секунд. Він став 2525-м у загальному заліку.

Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, у Києві другий день Міжнародного марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.