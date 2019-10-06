Другий день міжнародного марафону в Києві: які вулиці перекрито (список, схеми)



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Другий день 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 Фото: Інформатор

Вулиці в центрі Києва буде перекрито до 22:00 6 жовтня

Сьогодні, 6 жовтня, у Києві другий день Міжнародного марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

Патрульна поліція Києва повідомила про перекриття дорожнього руху у зв’язку з проведенням марафону.

Список вулиць на яких 6 жовтня буде обмежено рух транспортних засобів:

Володимирський проїзд (4,5,6 жовтня – з 21:00 до 22:00);

вул. Алли Тарасової (4,5,6 жовтня – з 21:00 до 22:00);

вул. Мала Житомирська (4,5,6 жовтня – з 21:00 до 22:00);

вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської) (5,6 жовтня – з 05:00 до 22:00);

вул. Трьохсвятительська (5,6 жовтня – з 05:00 до 22:00);

вул. Михайлівська (від Михайлівської пл. до Михайлівського пров.) (з 05:00 до 22:00);

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської пл.) (з 05:00 до 22:00);

вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-р Шевченка) 6 жовтня (з 08:00 до 11:15);

б-р Тараса Шевченка 6 жовтня (з 08:00 до 11:15);

вул. Богдана Хмельницького (з 08:00 до 11:45);

площа Перемоги (з 08:00 до 11:15);

вул. Саксаганського (з 08:00 до 11:15) (від пл. Перемоги до вул. Льва Толстого) (з 08:00 до 11:15);

вул. Льва Толстого (з 08:00 до 11:15) (від вул. Саксагансього до вул. Жилянської) (з 08:00 до 11:15);

вул. Жилянська (з 08:00 до 11:15);

вул. Велика Васильківська (з 08:00 до 11:15) (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) (з 08:00 до 11:15);

вул. Хрещатик (з 08:00 до 11:45);

Європейська площа (з 08:00 до 11:45);

Музейний провулок (з 08:00 до 11:45);

вул. М. Грушевського (з 08:00 до 11:45);

Петрівська алея (з 08:00 до 11:45);

Паркова дорога (з 08:00 до 11:45);

Дніпровський узвіз (з 08:30 до 12:15);

алея Героїв Крут (з 08:30 до 12:15);

вул. Лаврська (з 08:30 до 12:15);

вул. Запечерна (з 08:30 до 12:15);

міст Патона (у напрямку центру) (з 08:45 до 13:15);

просп. Соборності (у напрямку центру, від в.Сверстюка) (з 08:45 до 13:00);

вул. Сверстюка (з 08:45 до 13:00);

Русанівський канал (з 08:45 до 13:00);

вул. Ентузіастів (з 08:45 до 13:00);

Русанівська набережна (з 08:45 до 13:00);

Набережне шосе (у напрямку м.Патона) (з 08:45 до 13:45);

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній вал до Поштової площі) (з 08:45 до 15:30);

вул. Труханівська (з 09:00 до 14:30);

Парк Муромець (з 09:30 до 15:00);

Північний міст (у напрямку м.Почайна) з 09:30 до 15:00;

вул. Набережно-Рибальска (з 09:30 до 15:30);

Гаванський міст (з 09:30 до 15:00);

вул. Нижній вал (з 09:45 до 15:30);

вул. Глибочицька (з 09:45 до 15:45);

Глибочицький проїзд (з 09:45 до 16:00);

вул. Січових Стрільців (з 10:00 до 16:00);

вул. Велика Житомирська (з 10:00 до 16:00).

За інформацією організаторів, компанії Run Ukraine, участь у марафоні беруть понад 17 тисяч осіб, серед яких є діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Оскільки учасники мають почуватися у безпеці, на час проведення заходу у центральній частині міста перекривають рух на близько 40 вулицях та трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона.

У роботу пасажирського наземного транспорту внесено зміни.