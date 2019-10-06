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    Другий день міжнародного марафону в Києві: які вулиці перекрито (список, схеми)

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    <p>Другий день 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019</p> - Другий день міжнародного марафону в Києві: які вулиці перекрито (список, схеми)

    Другий день 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019

    Фото: Інформатор

    Вулиці в центрі Києва буде перекрито до 22:00 6 жовтня

    Сьогодні, 6 жовтня, у Києві другий день Міжнародного марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

    Патрульна поліція Києва повідомила про перекриття дорожнього руху у зв’язку з проведенням марафону.

    Список вулиць на яких 6 жовтня буде обмежено рух транспортних засобів:

    • Володимирський проїзд (4,5,6 жовтня – з 21:00 до 22:00);
    • вул. Алли Тарасової (4,5,6 жовтня – з 21:00 до 22:00);
    • вул. Мала Житомирська (4,5,6 жовтня – з 21:00 до 22:00);
    • вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської) (5,6 жовтня – з 05:00 до 22:00);
    • вул. Трьохсвятительська (5,6 жовтня – з 05:00 до 22:00);
    • вул. Михайлівська (від Михайлівської пл. до Михайлівського пров.) (з 05:00 до 22:00);
    • вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської пл.) (з 05:00 до 22:00);
    • вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-р Шевченка) 6 жовтня (з 08:00 до 11:15);
    • б-р Тараса Шевченка 6 жовтня (з 08:00 до 11:15);
    • вул. Богдана Хмельницького (з 08:00 до 11:45);
    • площа Перемоги (з 08:00 до 11:15);
    • вул. Саксаганського (з 08:00 до 11:15) (від пл. Перемоги до вул. Льва Толстого) (з 08:00 до 11:15);
    • вул. Льва Толстого (з 08:00 до 11:15) (від вул. Саксагансього до вул. Жилянської) (з 08:00 до 11:15);
    • вул. Жилянська (з 08:00 до 11:15);
    • вул. Велика Васильківська (з 08:00 до 11:15) (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) (з 08:00 до 11:15);
    • вул. Хрещатик (з 08:00 до 11:45);
    • Європейська площа (з 08:00 до 11:45);
    • Музейний провулок (з 08:00 до 11:45);
    • вул. М. Грушевського (з 08:00 до 11:45);
    • Петрівська алея (з 08:00 до 11:45);
    • Паркова дорога (з 08:00 до 11:45);
    • Дніпровський узвіз (з 08:30 до 12:15);
    • алея Героїв Крут (з 08:30 до 12:15);
    • вул. Лаврська (з 08:30 до 12:15);
    • вул. Запечерна (з 08:30 до 12:15);
    • міст Патона (у напрямку центру) (з 08:45 до 13:15);
    • просп. Соборності (у напрямку центру, від в.Сверстюка) (з 08:45 до 13:00);
    • вул. Сверстюка (з 08:45 до 13:00);
    • Русанівський канал (з 08:45 до 13:00);
    • вул. Ентузіастів (з 08:45 до 13:00);
    • Русанівська набережна (з 08:45 до 13:00);
    • Набережне шосе (у напрямку м.Патона) (з 08:45 до 13:45);
    • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній вал до Поштової площі) (з 08:45 до 15:30);
    • вул. Труханівська (з 09:00 до 14:30);
    • Парк Муромець (з 09:30 до 15:00);
    • Північний міст (у напрямку м.Почайна) з 09:30 до 15:00;
    • вул. Набережно-Рибальска (з 09:30 до 15:30);
    • Гаванський міст (з 09:30 до 15:00);
    • вул. Нижній вал (з 09:45 до 15:30);
    • вул. Глибочицька (з 09:45 до 15:45);
    • Глибочицький проїзд (з 09:45 до 16:00);
    • вул. Січових Стрільців (з 10:00 до 16:00);
    • вул. Велика Житомирська (з 10:00 до 16:00).

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    Другий день міжнародного марафону в Києві: які вулиці перекрито (список, схеми)
    Другий день міжнародного марафону в Києві: які вулиці перекрито (список, схеми)
    Другий день міжнародного марафону в Києві: які вулиці перекрито (список, схеми)
    Другий день міжнародного марафону в Києві: які вулиці перекрито (список, схеми)

    За інформацією організаторів, компанії Run Ukraine, участь у марафоні беруть понад 17 тисяч осіб, серед яких є діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Оскільки учасники мають почуватися у безпеці, на час проведення заходу у центральній частині міста перекривають рух на близько 40 вулицях та трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона.

    У роботу пасажирського наземного транспорту внесено зміни.

    Київ громадський транспорт марафон Wizz Air поліція транспорт вулиця Хрещатик
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