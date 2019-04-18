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    Голова Києво-Святошинської РДА вимагає покарати хабарників із КП «Шкільні їдальні»

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    Зустріч голови&nbsp;Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової&nbsp; з начальником Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Нацацполіції України Володимиром Нідзельським - Голова Києво-Святошинської РДА вимагає покарати хабарників із КП «Шкільні їдальні»
    Зустріч голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової  з начальником Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Нацацполіції України Володимиром Нідзельським

    Директору КП «Шкільні їдальні» та двом співучасникам оголошено про підозру у злочинах за двома статтями

    Голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова звернулася в Управління захисту економіки щодо покарання посадовців КП «Шкільні їдальні» за отримання неправомірної вигоди.

    Як повідомлялося, встановлено факт отримання директором комунального підприємства «Шкільні їдальні» та двома особами, які перебували у змові, неправомірної вигоди від приватного підприємця у розмірі 99 300 гривень.

    Смірнова відреагувала на ситуацію з вимогою швидкого та прозорого розслідування. Про це та про зустріч з начальником Управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Володимиром Нідзельським вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. 

    «Неприпустимо, що керівник комунального підприємства, яке тим паче займається харчуванням дітей, використовував службове становище для власного збагачення. Дякую правоохоронцям за оперативне реагування та затримання злочинців», – пише Смірнова.

    У свою чергу, в Управлінні захисту економіки в Київській області наголосили, що сприятимуть у забезпеченні максимально швидкого і прозорого розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

    У Нацполіції повідомляють, що під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці виявили та вилучили майже 300 тисяч гривень, різну валюту, мобільний телефон та багато зброї.

    «Зараз головне – довести справу до кінця.  Усі причетні до справи особи, які набивали кишені за рахунок дітей, заслуговують на покарання», – коментує ситуацію голова РДА.

    Триває слідство. Директору та двом співучасникам оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Міру запобіжного заходу для них обере суд.

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