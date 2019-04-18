За вимагання хабара та «відкатів» затримано двох директорів комунальних підприємств Київщини



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Під час обшуків у фігурантів виявлено та вилучено неправомірну вигоду та зброю Фото: Прокуратура Київської області

Посадовців затримано після передачі грошових коштів у сумі понад 96 тис. грн

Прокуратурою Київської області спільно з Головним управління Нацполіції у Київській області за оперативного супроводження Управління захисту економіки області затримано двох керівників комунальних підприємств регіону, які за посередництвом ще однієї особи вимагали та отримали неправомірну вигоду від приватних підприємців за постачання ними продукції в заклади громадського харчування. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Крім цього, посадовці займались розтратою та заволодінням бюджетних коштів. Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що вони незаконно перерахували 96 тис. грн бюджетних коштів на рахунки підприємців за продукцію, яка в дійсності не постачалася, натомість вимагали повернути кошти, але готівкою», - інформують правоохоронці.

Також від підприємців вимагалось після проведення розрахунків ще повертати готівкою 20% в якості «відкатів» від суми реально поставленої продукції.

Сьогодні, 18 квітня, після передачі грошових коштів у сумі понад 96 тис. грн у керівників комунальних підприємств проведено невідкладні обшуки, під час яких виявлено та вилучено неправомірну вигоду та зброю.

На теперішній час тривають невідкладні слідчі ( розшукові) дії, директорів комунальних підприємств затримано в порядку ст. 208 КПК України, трьом зловмисникам готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди та заволодінні бюджетними коштами ( кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.