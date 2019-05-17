Голова кооперативу захопила гектар землі у Києві, щоб збудувати гаражі



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Голові правління гаражного кооперативу загрожує до трьох років позбавлення волі

Київська місцева прокуратура № 7 повідомила про підозру голові правління гаражного кооперативу за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, що на праві постійного користування належить комунальному підприємству «Святошинське лісопаркове господарство». Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Встановлено, що голова правління у вересні минулого року шляхом встановлення паркану зайняла понад гектар землі на вул. Газопровідній та у подальшому в порушення вимог законодавства збудувала на цій території гаражні бокси та здійснила підготовчі роботи для будівництва нових споруд», - йдеться в повідомленні.

За результатами слідства зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 197-1 КК України (самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці щодо земель в охоронних зонах та санітарно-захисних зонах). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, столичними правоохоронцями повідомлено про підозру зловмиснику, який самовільно захопив горище багатоквартирного будинку у Голосіївському районі столиці. Ділок розпочав самовільне переобладнання горища під житлові квартири з метою їх подальшої реалізації та отримання грошової вигоди.