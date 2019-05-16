У Києві ділок захопив горище багатоповерхівки і зробив вісім квартир для продажу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самоправець переобладнав горище на мансардний поверх будинку, розташованого по вул. Паньківській Фото: Прокуратура Києва

Самоправцю оголошено підозру

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру зловмиснику, який самовільно захопив горище багатоквартирного будинку у Голосіївському районі столиці, чим завдав значної шкоди інтересам інших мешканців будинку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік на підставі підроблених документів зареєстрував 8 неіснуючих квартир, які начебто утворилися в результаті переобладнання горища на мансардний поверх будинку, розташованого по вул. Паньківській в м. Києві, з метою подальшого власного збагачення. Підробивши Розпорядження Голосіївської РДА, молодик узаконив право розпорядження та користування вказаним майном та зареєстрував за собою право власності на всі «новоутворені» квартири», - розповіли в прокуратурі.

Надалі, не маючи дозвільної документації, зловмисник розпочав самовільне переобладнання горища під житлові квартири з метою їх подальшої реалізації та отримання грошової вигоди.

На сьогодні ділку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України (самоправство та використання підроблених документів).

На незаконно відчужене майно накладено арешт. Досудове розслідування триває.