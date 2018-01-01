Григорій Суркіс порушив правила дорожнього руху у центрі Києва: відео
- Сьогодні, 05:25
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Суркіс за кермом «Мерседеса» перетнув подвійну суцільну смугу на вулиці Грушевського в Києві
Віце-президента УЄФА Григорія Суркіса спіймали на порушенні правил дорожнього руху.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Тарас Середич.
На опубліковано відео видно, як Суркіс-старший сідає за кермо «Мерседеса» і перетинає подвійну суцільну смугу на виїзді з парковки магазину «Санахат» на вулиці Грушевського в Києві.
«На відео - не хто інший, як сам Григорій Суркіс, який особисто за кермом свого «Мерседесу» грубо порушує ПДР, перетинаючи подвійну суцільну смугу прямо в центрі Києва, а разом з ним - машина супроводу», - написав журналіст.
Зазначимо, що Григорій Суркіс восени 2014 року їздив по зустрічній смузі, а влітку 2015 року був зупинений поліцією за використання заборонених спецсигналів.
До слова, фото- і відеофіксація перевищення швидкості на автомобілі може розпочатися в першому кварталі 2018 року.