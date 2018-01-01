У поліції повідомили, коли запровадять фіксацію перевищення швидкості

Поліція лише готується до того, щоб почати вимірювати порушення режиму швидкості в населенних пунктах

Фото- і відеофіксація перевищення швидкості на автомобілі може розпочатися в першому кварталі 2018 року. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив речник МВС Артем Шевченко. З 1 січня 2018 року поліція не почне фото- і відеофіксацію перевищення швидкісного режиму в 50 км/год для автомобілів, тому що наразі нема всіх необхідних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція лише готується до того, щоб почати вимірювати порушення режиму швидкості в населенних пунктах

Фото- і відеофіксація перевищення швидкості на автомобілі може розпочатися в першому кварталі 2018 року.

Про це в ефірі «112 Україна» повідомив речник МВС Артем Шевченко.

З 1 січня 2018 року поліція не почне фото- і відеофіксацію перевищення швидкісного режиму в 50 км/год для автомобілів, тому що наразі нема всіх необхідних технічних пристроїв для цього.

«Поліція готується до того, щоб почати вимірювати це порушення. Наразі вона цього не робить через відсутність певних технічних пристроїв, але активно готується, щоб почати це робити. Відео- та фотофіксація правопорушень не запрацює з 1 січня. З 1 січня значно активізується робота над цим», - зазначив Шевченко.

У патрульній поліції зазначають, що Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, які дають можливість здійснити фотографування або відеозапис і функціонують згідно із законодавством про захист інформації), відповідальними є юридичні і фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні максимально допустима швидкість руху в населених пунктах становить 50 км/год.