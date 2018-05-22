Громадський транспорт Києва змінить рух на час фіналів Ліги чемпіонів (схеми)

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Роботу громадського транспорту у ніч проти 27 травня продовжено на 3 години

Для забезпечення організації та проведення у Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 та «Фестивалю чемпіонів» із 25 до 27 травня вносяться зміни у роботу громадського транспорту. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Із 20:00 25 травня до 06:00 27 травня під час заборони руху транспортних засобів на окремих ділянках вулиць, рух автобусів маршрутів №№ 5, 20, 24, 55, 69, 114, 118, 137Н та тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, 91Н, 93Н організовано зі змінами:

автобуси маршруту № 5 у напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Ямської звичайною трасою, далі – вул. Казимира Малевича, Короленківська, Тарасівська, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 20 від житлового масиву Корчувате до ст. м. «Либідська»;

автобуси маршруту № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до вул. Хрещатик звичайним маршрутом, далі – вул. Михайлівска – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул. Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 55 від Дарницької площі до вул. Басейної;

автобуси маршруту № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Хрещатик звичайним маршрутом, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська –вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул. Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 118 від ст. м. «Чернігівська» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної,);

автобуси нічного маршруту № 137Н від ст. м. «Харківська» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

тролейбуси маршруту № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбуси маршрутів №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, автобуси маршрутного таксі № 433 курсуватимуть відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, аеропорту «Київ»», площі Космонавтів, вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за власними маршрутами;

тролейбуси маршруту № 12 від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

тролейбуси маршруту № 14 від Ботанічного саду до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

тролейбуси маршруту № 15 від ст. м. «Видубичі» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

тролейбуси маршруту № 40 трасою: вул. Кадетський гай – вул. Івана Пулюя – вул. Федора Ернста – вул. Народного Ополчення –просп. Повітрофлотський – вул. Івана Огієнка – вул. Ползунова – вул. Василя Липківського – вул. Льва Толстого – вул. Жилянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова – вул. Протасів Яр – вул. Солом’янська –просп. Повітрофлотський – вул. Народного ополчення – вул. Федора Ернста – вул. Івана Пулюя – вул. Кадетський гай;

тролейбуси нічного маршруту № 91Н від вул. Милославської до ст. м. «Либідська».

Роботу громадського транспорту у ніч проти 27 травня 2018 продовжено на 3 години, організовано перевезення на маршрутах, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх поїздів метрополітену, а саме:

тролейбусних – №№ 5к, 7к, 8, 9, 12к, 14к, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 40к, 41, 50;

трамвайних – №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28;

автобусних звичайного режиму руху – №№ 17, 20к, 21, 23, 33, 33т, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 55к, 62, 69к, 72, 99, 101, 102, 104, 114а;

автобусних у режимі маршрутного таксі – №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537,548, 550, 586.

Раніше МВС показало, якими вулицями Києва буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів узв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.