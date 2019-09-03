Хрещатиком прогулявся оголений мачо (відео)



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Оголений чоловік ніс пляшку води і великий жовтий рюкзак, схожий на сумку для доставки їжі Фото: скріншот відео

На молодику спортивної статури з одягу була лише спідня білизна

У понеділок, 2 вересня, увечері молодик спортивної статури прогулявся Хрещатиком у самій спідній білизні.

Окрім відвертого вбрання, чоловік ніс пляшку води і великий жовтий рюкзак, схожий на сумку для доставки їжі, повідомляє ТСН.

Прикритися хлопець навіть не намагався, навпаки усміхався і залюбки спілкувався з перехожими.

Для чого він влаштував прогулянку в стилі «ню» в центрі Києва, поки невідомо.

Нагадаємо, 26 липня, шестеро оголених хлопців пробігли по Хрещатику в бік Майдану Незалежності. Нудисти з'явилися з нізвідки, тому дізнатися, хто вони, куди і навіщо біжать, не вдалося. Через 10 хвилин, після того, як вдалося зафіксувати хлопців на Хрещатику, стало відомо, що їх вже розшукує поліція.

13 грудня 2018 року в Києві біля станції метро «Площа Льва Толстого» оголені чоловіки влаштували «забіг». У краватках і метеликах, прикриваючись тарілками, вони пробігли кілька кіл поспіль. Близько 10 оголених чоловіків заповнили підземний перехід біля станції метро «Площа Льва Толстого». За словами одного з учасників «забігу», чоловіки посперечалися з конкурентами з компанії в Чернігові. За умовами парі, співробітники фірми, яка виконає менше договорів за день, повинні були пробігти кілька кіл у повністю оголеному вигляді. Ті, що бігли, програли філії компанії сфери мережевого маркетингу. Тому їм довелося виконувати умови парі.