Оголені чоловіки влаштували забіг на Хрещатику (відео)



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Голих бігунів розшукує поліція

У п'ятницю, 26 липня, шестеро оголених хлопців пробігли по Хрещатику в бік Майдану Незалежності.

Вони були помічені у центрі Києва близько 20:00, повідомляє Інформатор.

Нудисти з'явилися з нізвідки, тому дізнатися, хто вони, куди і навіщо біжать, не вдалося.

Через 10 хвилин, після того, як вдалося зафіксувати хлопців на Хрещатику, стало відомо, що їх вже розшукує поліція.

Якщо вважати краватку повноцінною частиною гардеробу, то хлопці бігли і не зовсім голими. Адже їх пікантні місця були прикриті.

Нагадаємо, 13 грудня 2018 року в Києві біля станції метро «Площа Льва Толстого» оголені чоловіки влаштували «забіг». У краватках і метеликах, прикриваючись тарілками, вони пробігли кілька кіл поспіль. Близько 10 оголених чоловіків заповнили підземний перехід біля станції метро «Площа Льва Толстого». За словами одного з учасників «забігу», чоловіки посперечалися з конкурентами з компанії в Чернігові. За умовами парі, співробітники фірми, яка виконає менше договорів за день, повинні були пробігти кілька кіл у повністю оголеному вигляді. Ті, що бігли, програли філії компанії сфери мережевого маркетингу. Тому їм довелося виконувати умови парі.



