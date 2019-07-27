  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оголені чоловіки влаштували забіг на Хрещатику (відео)

    • Розсилка
    Оголені чоловіки влаштували забіг на Хрещатику (відео)

    Голих бігунів розшукує поліція

    У п'ятницю, 26 липня, шестеро оголених хлопців пробігли по Хрещатику в бік Майдану Незалежності.

    Вони були помічені у центрі Києва близько 20:00, повідомляє Інформатор.

    Нудисти з'явилися з нізвідки, тому дізнатися, хто вони, куди і навіщо біжать, не вдалося.

    Через 10 хвилин, після того, як вдалося зафіксувати хлопців на Хрещатику, стало відомо, що їх вже розшукує поліція.

    Читайте також

    Якщо вважати краватку повноцінною частиною гардеробу, то хлопці бігли і не зовсім голими. Адже їх пікантні місця були прикриті.

    Нагадаємо, 13 грудня 2018 року в Києві біля станції метро «Площа Льва Толстого» оголені чоловіки влаштували «забіг». У краватках і метеликах, прикриваючись тарілками, вони пробігли кілька кіл поспіль. Близько 10 оголених чоловіків заповнили підземний перехід біля станції метро «Площа Льва Толстого». За словами одного з учасників «забігу», чоловіки посперечалися з конкурентами з компанії в Чернігові. За умовами парі, співробітники фірми, яка виконає менше договорів за день, повинні були пробігти кілька кіл у повністю оголеному вигляді. Ті, що бігли, програли філії компанії сфери мережевого маркетингу. Тому їм довелося виконувати умови парі.


    Читайте також
    Київ поліція чоловік Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ