Іноземець з ножем вибіг на дорогу в Києві і поранив водія автівки (фото)

62-річний киянин з ножовим пораненням шпиталізований

На проспекті Любомира Гузара в Києві чоловік із ножем чіплявся до перехожих та вибіг на проїжджу частину. Про це до поліції повідомив перехожий. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події поліцейські виявили правопорушника та 62-річного киянина з ножовим пораненням. Як з’ясували правоохоронці, водій зробив зауваження незнайомцю, який вибіг на проїжджу частину та зачепив його автівку. Автовласник зупинився для вирішення ситуації, однак під час спілкування з невідомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник ударив його ножем у живіт.

Киянина доставили до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги, де у чоловіка діагностували проникаюче поранення живота. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – уродженець іншої держави, 1985 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів на території України.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні даних злочинів, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.