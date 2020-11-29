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    Поліція відкрила провадження через напад на ведучу каналу Newsone (відео)

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    <p>Інцидент стався під час зйомок сюжету у Національному музеї Голодомору-геноциду</p> - Поліція відкрила провадження через напад на ведучу каналу Newsone (відео)

    Інцидент стався під час зйомок сюжету у Національному музеї Голодомору-геноциду

    Скріншот з відео

    Невідомий підбіг до кореспондентки і вибив мікрофон з її рук

    Працівники столичної поліції розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на журналістку телеканалу Newsone в суботу ввечері під час всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті».

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва у Facebook.

    «Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років», – йдеться у повідомленні.

    У поліції зазначили, що о 16:40 надійшло повідомлення про те, що в парку Слави невідомий чоловік перешкоджав роботі знімальної групи одного з телеканалів під час зйомок сюжету у Національному музеї Голодомору-геноциду.

    Зокрема, він підбіг до кореспондентки і вибив мікрофон з її рук. Зараз зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання особи, причетної до цього кримінального злочину. Після скоєння протиправних дій чоловік втік.

    Правоохоронці провели слідчі дії, поспілкувалися зі свідками і вилучили записи з камер відеоспостереження.

    Зібрані відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Зазначимо, прем’єр Канади Джастін Трюдо виступив із емоційною заявою у День пам’яті жертв голодоморів.

    До слова, у День пам’яті жертв Голодоморів у центрі Дніпра активісти організації «Пласт» показали страви, які змушені були їсти українці, аби вижити в Голодомор.

    Нагадаємо, 28 листопада в Україні вшановували пам’ять жертв голодоморів.

    Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.

    Також Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

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      Теги: Національна поліція України ЗМІ телебачення кримінал напад музей активісти Голодомор 1932-1933 років журналіст
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