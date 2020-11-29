Поліція відкрила провадження через напад на ведучу каналу Newsone (відео)

Інцидент стався під час зйомок сюжету у Національному музеї Голодомору-геноциду

Невідомий підбіг до кореспондентки і вибив мікрофон з її рук

Працівники столичної поліції розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на журналістку телеканалу Newsone в суботу ввечері під час всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті».

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва у Facebook.

«Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що о 16:40 надійшло повідомлення про те, що в парку Слави невідомий чоловік перешкоджав роботі знімальної групи одного з телеканалів під час зйомок сюжету у Національному музеї Голодомору-геноциду.

Зокрема, він підбіг до кореспондентки і вибив мікрофон з її рук. Зараз зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання особи, причетної до цього кримінального злочину. Після скоєння протиправних дій чоловік втік.

Правоохоронці провели слідчі дії, поспілкувалися зі свідками і вилучили записи з камер відеоспостереження.

Зібрані відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначимо, прем’єр Канади Джастін Трюдо виступив із емоційною заявою у День пам’яті жертв голодоморів.

До слова, у День пам’яті жертв Голодоморів у центрі Дніпра активісти організації «Пласт» показали страви, які змушені були їсти українці, аби вижити в Голодомор.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні вшановували пам’ять жертв голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.

Також Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.