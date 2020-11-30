Балух вперше розповів, через що його жорстко побили

Суперечка виникла з мовного питання

Колишній політвʼязень Кремля Володимир Балух проходить реабілітацію в одній з київських клінік після побиття у вересні. Також він підтвердив, що чоловік напав на нього після зауваження через державну мову. Про це він розповів в інтервʼю «Цензор.нет».

«Мене тут страшенно пресують. У будні зранку до вечора я зайнятий. На тренажерах ходжу по п’ять кілометрів, потім на велосипеді проїжджаю по 22 кілометри. У мене таке відчуття, що мене готують до Олімпійських ігор. Тільки у вихідні дають спокій», - каже Балух.

Він розповів, що зараз у нього немає частини кістки на голові. «Я вже звик. […] Спокійно торкаюся голови, мию. Спочатку не наважувався все це робити. Але лікар реабілітаційного центру вибрив волосся по шву, який залишився після операції, побачив у ньому залишки ниток... Їх поприбирали, якийсь час обробляли та дезінфікували шрам. Й у мене самого бар’єр зник», - розповів Балух.

Колишній політвʼязень каже, що ще час від часу ввечері його тривожить головний біль. «Але ж я цілий день себе навантажую. Може, це з цим пов’язане. Та й погода міняється. Достатньо відпочити, полежати - і біль минає», - додає він.

Балух також розповів про побиття. За його словами, суперечка виникла з мовного питання, але що відбулося далі - детально не памʼятає. «Це все сталося біля якогось закладу. До мене заговорив охоронець. А я йому зробив зауваження: «Чому кацапською говорите? Державною до мене звертайся». «Да йди ти нах*р зі своєю мовою», - почув відповідь. «Ти на роботі? То й говори як слід», - ви ж знаєте, я такого не можу пробачити», - розповів Балух.

Він припускає, що охоронець був не один, і він сперечався з декількома людьми. «Один сидів збоку, другий стояв переді мною. Але чітко цього не пам’ятаю. Це все у мене як в тумані», - каже він.

Раніше повідомлялося, що Балух готується до чергової операції.

Як повідомлялося, 22 жовтня Володимира Балуха виписали з лікарні, у найближчі місяці його чекає реабілітація.

19 жовтня депутатка Ірина Геращенко показала перше фото Балуха після побиття. Вона написала, що Балух вже намагається розгадувати кросворди. Насправді, мова йде про реабілітаційні методики.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі у столичному Гідропарку.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.