Інститут нацпам’яті оскаржив скасування судом перейменування проспектів Бандери і Шухевича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25 червня Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича

Український інститут національної пам’яті подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича.

Про це 1 серпня повідомляється на сайті УІНП.

«Вважаємо, що судом першої інстанції під час розгляду справи по суті та прийняття Рішення суду першої інстанції було неправильно застосовано норми матеріального права та порушено норми процесуального права, не доведено обставини, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, а висновки, викладені у Рішенні суду першої інстанції, не відповідають обставинам справи», - йдеться в апеляційній скарзі.

Юрист Українського інституту національної пам’яті Сергій Рябенко пояснив, що всі обґрунтування щодо відсутності порушень прав позивачів, неправильного застосування судом першої інстанції норм процесуального права, неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин норм Законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки», неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин та «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» тощо були подані до Окружного адміністративного суду».

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича.

Як відомо, в липні 2016 року Київська міська рада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери. В червні 2017 року Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.