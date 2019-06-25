Столичний суд скасував перейменування проспектів Бандери і Шухевича



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Проспект Степана Бандери у Києві раніше називався Московським

Повний текст судового рішення з мотивацією буде оприлюднено через п’ять днів

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Про це повідомив у Facebook директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

За його словами, суд задовольнив вимоги позивача лише частково.

«Повний текст з мотивацією буде за п’ять днів. Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію», – зазначив В’ятрович.

Нагадаємо, посол Польщі Бартош Ціхоцький i посол Ізраїлю Джоел Ліон написали листа до мера Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття пам’ятника Роману Шухевичу.