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    Столичний суд скасував перейменування проспектів Бандери і Шухевича

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    Проспект Степана Бандери у Києві раніше називався Московським - Столичний суд скасував перейменування проспектів Бандери і Шухевича
    Проспект Степана Бандери у Києві раніше називався Московським

    Повний текст судового рішення з мотивацією буде оприлюднено через п’ять днів

    Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

    Про це повідомив у Facebook директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

    За його словами, суд задовольнив вимоги позивача лише частково.

    «Повний текст з мотивацією буде за п’ять днів. Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію», – зазначив В’ятрович.

    Нагадаємо, посол Польщі Бартош Ціхоцький i посол Ізраїлю Джоел Ліон написали листа до мера Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття пам’ятника Роману Шухевичу.

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