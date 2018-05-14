Із ЧАЕС до США вивезуть безпритульних цуценят

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Усі собаки проходитимуть дозиметричний контроль, їх відмиють

Заплановано вивезти у США близько 200 песиків

У квітні цього року працівниками Фонду чистого майбутнього Чорнобильської АЕС та компанії «Новарка» було транспортовано з майданчика ЧАЕС 12 безпритульних цуценят, які вже у червні полетять до США, де їх влаштують в сім'ї та знайдуть постійні домівки. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Працівники Фонду зазначають, що на проведення робіт з вивезення цуценят були отримані усі необхідні дозволи, тому в цілому заплановано вивезти у США близько 200 песиків.

Усі собаки проходитимуть дозиметричний контроль, їх відмиють і відвезуть до Славутича у попередньо організований притулок для цуценят, що знаходиться на території кінно-спортивної бази. Там вони перебуватимуть протягом наступних 45 днів.

На базі притулку є спеціально навчені інструктори для щоденного догляду за ними, а у вихідні люди зможуть приходити туди й грати з цуценятами.

Як повідомлялося, зоологи запевняють, що Чорнобильська зона просто кишить різноманітними тваринами: бурими ведмедями, рисями, вовками та ін