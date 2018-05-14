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    Із ЧАЕС до США вивезуть безпритульних цуценят

    • Сьогодні, 10:36
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    Усі собаки проходитимуть дозиметричний контроль, їх відмиють
    Усі собаки проходитимуть дозиметричний контроль, їх відмиють

    Заплановано вивезти у США близько 200 песиків

    У квітні цього року працівниками Фонду чистого майбутнього Чорнобильської АЕС та компанії «Новарка» було транспортовано з майданчика ЧАЕС 12 безпритульних цуценят, які вже у червні полетять до США, де їх влаштують в сім'ї та знайдуть постійні домівки. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

    Працівники Фонду зазначають, що на проведення робіт з вивезення цуценят були отримані усі необхідні дозволи, тому в цілому заплановано вивезти у США близько 200 песиків.

    Усі собаки проходитимуть дозиметричний контроль, їх відмиють і відвезуть до Славутича у попередньо організований притулок для цуценят, що знаходиться на території кінно-спортивної бази. Там вони перебуватимуть протягом наступних 45 днів.

    На базі притулку є спеціально навчені інструктори для щоденного догляду за ними, а у вихідні люди зможуть приходити туди й грати з цуценятами.

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    Із ЧАЕС до США вивезуть безпритульних цуценят
    Із ЧАЕС до США вивезуть безпритульних цуценят
    Із ЧАЕС до США вивезуть безпритульних цуценят

    Як повідомлялося, зоологи запевняють, що Чорнобильська зона просто кишить різноманітними тваринами: бурими ведмедями, рисями, вовками та ін

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