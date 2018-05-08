Ведмеді, рисі, вовки: у зоні ЧАЕС на сталкерів чатує не лише радіаційна небезпека
- Сьогодні, 17:48
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За останні кілька днів правоохоронці затримали у зоні ЧАЕС 15 туристів-порушників
Зоологи запевняють, що Чорнобильська зона просто кишить різноманітними тваринами: бурими ведмедями, рисями, вовками та ін. Відтак, окрім радіаційного забруднення, любителі екстремальних подорожей ризикують залишитися сам на сам з небезпечним звіром.
Проте статистика поліції зони ЧАЕС говорить про те, що кількість безстрашних сталкерів в теплу пору року зростає.
Так, за останні кілька днів правоохоронці затримали 15 туристів-порушників з різних куточків України віком від 18 до 31 року, які поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, відносно всіх складено адміністративні протоколи. Вони сплатять чималий штраф.
Як повідомлялося, з 29 квітня по 2 травня на території відчуження було затримано три групи туристів-екстремалів із різних куточків України.