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    Ведмеді, рисі, вовки: у зоні ЧАЕС на сталкерів чатує не лише радіаційна небезпека

    За останні кілька днів правоохоронці затримали у зоні ЧАЕС 15 туристів-порушників
    Зоологи запевняють, що Чорнобильська зона просто кишить різноманітними тваринами: бурими ведмедями, рисями, вовками та ін. Відтак, окрім радіаційного забруднення, любителі екстремальних подорожей ризикують залишитися сам на сам з небезпечним звіром. Проте статистика поліції зони ЧАЕС говорить про те, що кількість безстрашних сталкерів в теплу
    • Сьогодні, 17:48
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    Затримані в зоні відчуження туристи-порушники
    Фото: Нацполіція
    Затримані в зоні відчуження туристи-порушники

    За останні кілька днів правоохоронці затримали у зоні ЧАЕС 15 туристів-порушників

    Зоологи запевняють, що Чорнобильська зона просто кишить різноманітними тваринами: бурими ведмедями, рисями, вовками та ін. Відтак, окрім радіаційного забруднення, любителі екстремальних подорожей ризикують залишитися сам на сам з небезпечним звіром.

    Проте статистика поліції зони ЧАЕС говорить про те, що кількість безстрашних сталкерів в теплу пору року зростає.

    Так, за останні кілька днів правоохоронці затримали 15 туристів-порушників з різних куточків України віком від 18 до 31 року, які поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, відносно всіх складено адміністративні протоколи. Вони сплатять чималий штраф.

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    Ведмеді, рисі, вовки: у зоні ЧАЕС на сталкерів чатує не лише радіаційна небезпека
    Ведмеді, рисі, вовки: у зоні ЧАЕС на сталкерів чатує не лише радіаційна небезпека

    Як повідомлялося, з 29 квітня по 2 травня на території відчуження було затримано три групи туристів-екстремалів із різних куточків України.

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    ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина поліція
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