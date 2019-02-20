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    Із реабілітаційного центру на Київщині втекли двоє дітей (фото)

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    Розшукуються Денис Піскунов і Микита Рожков - Із реабілітаційного центру на Київщині втекли двоє дітей (фото)
    Розшукуються Денис Піскунов і Микита Рожков

    Поліція розшукує двох малолітніх втікачів

    Іванківським відділенням поліції розшукуються двоє неповнолітніх дітей, які сьогодні, 20 лютого, вранці залишили територію Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Пролісок» у с. Вовчків Поліського району і до цього часу їх місце знаходження невідоме. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Розшукуються Денис Піскунов (15 років) і Микита Рожков (13 років).

    Хлопці залишили Центр близько 6:30.

    Прикмети Піскунова: на вигляд 15 років, зріст 150 см, худорлявої статури. Обличчя овальне, волосся чорне, очі сірі, носить окуляри. Має дрібні шрами над губою та підборідді. Одягнений: чорна куртка з капюшоном, джинси синього кольору, порвані на колінах, черевики коричневого кольору.

    Прикмети Рожкова: на вигляд 15 років, зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся чорне, пряме. Одягнений: куртка чорного кольору із зеленими вставками, чорні штани, черевики жовто-коричневого кольору на шнурках.

    «При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопців повідомляти за номером спецлінії поліції «102» або (096) 993-38-52 (чергова частина Іванківського відділення поліції)», - просять у поліції.

    Нагадаємо, оперативники Нацполіції в Обухові на Київщині затримали підозрюваного у розбещенні дітей, який чотири роки переховувався від правоохоронців Німеччини.

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