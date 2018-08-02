Із серпня кияни платитимуть за світло, тепло і гарячу воду за новими тарифами



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Нові тарифи для «Київтеплоенерго» затверджено НКРЕКП

З 1 серпня киянам доведеться платити за електрику і тепло за новими тарифами. Їх затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Постанова комісії стосується КП «Київтеплоенерго», яке тепер є основним постачальником електрики і теплової енергії, виробленої на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, пише 100realty.ua.

Відповідно до постанови НКРЕКП, із 1 серпня встановлюються нові тарифи в Києві:

на відпуск електричної енергії – 182,83 коп/кВт год;

на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг із централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води – 783,09 грн/Гкал;

на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг із централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води – 476,04 грн/Гкал;

на виробництво теплової енергії для надання послуг із централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів – 1185,21 грн/Гкал;

на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів – 1184,57 грн/Гкал.

Як повідомлялося, у червні НКРЕКП схвалила з 1 серпня тариф для «Київтеплоенерго» на виробництво теплової енергії, яка використовується для надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.